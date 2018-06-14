Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Из аэропорта Алыкель
Ми-8 Сибирского авиационного поисково-спасательного центра отправился в Таймырский муниципальный район Красноярского края, где вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку.
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, информация об этом происшествии поступила в 9:55 по местному времени (5:55 по Москве).
Борт с тремя членами экипажа и тремя спасателями прибыл к месту инцидента. Ведомство не уточняет, есть ли пострадавшие.
Борт с тремя членами экипажа и тремя спасателями прибыл к месту инцидента. Ведомство не уточняет, есть ли пострадавшие.
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