Украинские депутаты сообщили о попытках Киева обмануть МВФ

Представители украинских партий «Самопомощь» и «Народный фронт» узнали о том, что вступающий в силу закон об антикоррупционном суде является инструментом для обмана Международного валютного фонда (МВФ).
По словам депутата Рады от «Народного фронта» Егора Соболева, президент страны Пётр Порошенко сфальсифицировал одну из статей закона, в тексте документа говорится, что все текущие дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда. Как сообщил депутат на своей странице в Facebook, парламент «за такое не голосовал», сфальсифицированный текст подписали председатель правового комитета Рады Руслан Князевич, спикер Андрей Парубий и сам Порошенко.
Как передает RT со ссылкой на источник в партии «Народный фронт», суды общей юрисдикции подконтрольны президентскому окружению, а все вопросы решает влиятельный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский. «МВФ думает, что мы добровольно согласимся на создание антикоррупционного суда. Но это сломает все связи в политике, которые и держатся только на гарантиях неприкосновенности. Как дальше работать с партнерами, если их завтра могут задержать?» — сообщает источник RT. По его мнению, МВФ предоставит Украине кредит, так как «увидит начало процесса по борьбе с коррупцией, и неважно, что все это — имитация».
Підтверджую. Порошенко і Ко сфальсифікували одну статтю ухваленого нами закону про Антикорупційний суд.Опубликовано Єгором Соболєвом 13 июня 2018 г.
В оприлюдненому…
Как передает RT со ссылкой на источник в партии «Народный фронт», суды общей юрисдикции подконтрольны президентскому окружению, а все вопросы решает влиятельный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский. «МВФ думает, что мы добровольно согласимся на создание антикоррупционного суда. Но это сломает все связи в политике, которые и держатся только на гарантиях неприкосновенности. Как дальше работать с партнерами, если их завтра могут задержать?» — сообщает источник RT. По его мнению, МВФ предоставит Украине кредит, так как «увидит начало процесса по борьбе с коррупцией, и неважно, что все это — имитация».
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