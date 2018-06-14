«Футбол для дружбы»: в рамках ЧМ в Москве прошел международный детский форум

Накануне старта ЧМ-2018 в Москве прошел международный детский форум «Футбол для дружбы». Он собрал больше двух тысяч участников со всего мира. Это юные футболисты, тренеры и комментаторы. В течение нескольких дней они общались и обменивались опытом, а также делились личными историями о своей любви к спорту.

В рамках саммита состоялся детский чемпионат по футболу. Его победителей наградили в столичном «Москвариуме». Там для участников форума устроили яркое водное шоу.



Виктор Зубков, председатель совета директоров ПАО «Газпром»: «Дети, конечно, общаются между собой. Девять принципов, которые вы знаете: мир, уважение, равенство, братство… Они делают свое дело».



Ольга Голодец, вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма: «Это проект не столько спортивный, сколько социальный. В нем заложена замечательная мысль объединения людей вне зависимости от их национальности, возраста, пола и возможностей под эгидой такой замечательной игры, как футбол».



Форум прошел в рамках детской социальной программы «Футбол для дружбы». Ее организатор — компания «Газпром» — уже несколько лет развивает детский футбол при поддержке FIFA и оргкомитета «Россия-2018», а также прививает молодому поколению уважение к различным культурам и национальностям.