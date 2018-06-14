Анна Нетребко и Пласидо Доминго перед ЧМ-2018 выступили у стен Кремля

Сегодня в России стартует главное спортивное событие года — чемпионат мира по футболу. В преддверии турнира на Красной площади прошел грандиозный концерт, который посетили десятки тысяч зрителей.

На трибунах для почетных гостей за праздником наблюдали Владимир Путин, лидеры стран — участниц чемпионата, а также президент FIFA Джанни Инфантино. У стен Кремля прозвучали произведения выдающихся российских композиторов в исполнении Анны Нетребко, Дениса Мацуева и оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Специальным гостем концерта стал знаменитый испанский певец Пласидо Доминго.



Пласидо Доминго, оперный певец: «Я не знаю, кто возьмет кубок, но я, конечно, болею за Испанию и надеюсь, что она дойдет до финала и выиграет. И я также надеюсь, что чемпионат принесет много сюрпризов и, конечно, будет успешным для России. Я желаю ей удачи!»



Первый матч чемпионата состоится уже сегодня. На московском стадионе «Лужники» сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Накануне в нашу страну прибыли две последние команды — Польши и Японии. Гостей из Европы встречали в Сочи, а спортсменов из Страны восходящего солнца — в Казани.