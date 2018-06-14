    Правительство решило рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста

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    Правительство решило рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста

    Правительство решило рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста

    Правительство рассмотрит на заседании 14 июня законопроект, предполагающий внесение поправок в законодательство по вопросам назначения и выплаты пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

    На заседание выносится проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

    Ранее сообщалось, что законопроект о повышении пенсионного возраста может быть внесен в Госдуму правительством в четверг.

    По информации СМИ, за основу вносимого законопроекта принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. Для женщин не исключен и более мягкий сценарий: повышение пенсионного возраста до 60 лет. При этом большинство существующих льгот при выходе на пенсию, скорее всего, сохранится.

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