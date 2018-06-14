    Лучше разговаривать лично: Трамп объяснил свое желание вернуть Россию в G7

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    Лучше разговаривать лично: Трамп объяснил свое желание вернуть Россию в G7

    Лучше разговаривать лично: Трамп объяснил свое желание вернуть Россию в G7

    Американский лидер Дональд Трамп признался, что почти 25% дискуссий на саммите «большой семерки» было посвящено РФ. Поэтому, по его словам, было бы лучше, если бы Россия была там.

    Дональд Трамп, президент США: «Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени, разговаривая про Россию. И я подумал про себя, разве бы не было лучше, если бы они были здесь. Я не за Россию. Я за США. Если бы Владимир Путин сидел со мной за столом на ужине в Канаде, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него».

    В ходе интервью телеканалу Fox News Трамп в очередной раз заявил, что у него могли бы сложиться хорошие отношения с Путиным, если бы они смогли пообщаться лично.

    Дональд Трамп: «Возможно, мы могли бы поговорить лучше, чем когда приходится звонить по телефону».

    Ранее президент США заявил о необходимости вернуть Россию в «большую семерку». Трамп отметил, что G8 — более эффективный формат, чем G7.

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