Невольники на рынке: как попадают в рабство в XXI веке

Рабство в XXI веке остается реальностью. Более того — за последние три года только в Европе число жертв работорговли выросло почти вдвое. На днях британское Национальное агенство по борьбе с преступностью просто шокировало мир, заявив, что в Соединённом Королевстве нет ни одного крупного города без подпольного невольничьего рынка. Рабство есть и в России. И гораздо ближе к каждому из нас, чем может показаться.



Волонтеры организации «Альтернатива» рассказывают: за семь лет им удалось освободить из рабства около семисот человек.



Андрей Рагулин, волонтер движения «Альтернатива»: «В Центральном федеральном округе, в том числе в Москве, люди чаще попадают в трудовое и сексуальное рабство. В целом по стране люди чаще попадают в трудовое рабство, особенно в южных регионах, на Кавказе».



Но есть и еще один вид рабства — семейный плен. Специалисты отмечают: несмотря на жестокое обращение со стороны супруга, женщины редко обращаются за помощью.



Александр Федорович, психиатр: «Чаще всего бывает так — это созависимые формы поведения. С деспотом может жить только жертва».



По оценкам волонтеров, в том или ином рабстве сегодня находятся несколько сотен тысяч человек. И это только в России.



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