Трамп проиграл: эксперты оценили результаты саммита в Сингапуре

Еще недавно мировая пресса называла Ким Чен Ына не иначе, как кровавым диктатором, лидером страны — изгоя. После встречи с Дональдом Трампом ситуация изменилась. Эксперты отмечают: эти переговоры — не подписание пакта о безоговорочной капитуляции КНДР. Какая уж тут капитуляция — северокорейские флаги на равных правах с американскими, а Трамп на равных говорит с Кимом.

Андрей Ланьков, профессор университета Кунмин в Сеуле: «Трамп, я бы сказал, сильно проиграл. Имея все козыри в руках, он, в лучшем случае, свел партию в ничью. Американцы могли получить больше для себя и, по большому счету, для всех. Потому что снижение северокорейского ядерного потенциала выгодно всем».



Американцы, по сути, получили те же обещания, которые КНДР давала не раз. Трамп, разумеется, скажет: мои предшественники ничего не могли сделать, а я и встретился, и договорился. На его сторонников это, конечно, произведет впечатление, и бонусы накануне ноябрьских выборов в Конгресс принесет.



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