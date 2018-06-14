Генассамблея ООН приняла осуждающую действия Израиля резолюцию по Палестине

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа. За документ высказались 120 стран, включая Россию. Против проголосовали восемь стран, в том числе Израиль и США. Еще 45 государств воздержались.
Проект резолюции, подготовленный арабскими странами, осуждает Израиль за непропорциональное применение силы против участников массовых протестов на границе сектора Газа.
ГА ООН призывает «к оперативным действиям для обеспечения немедленного, прочного и полностью соблюдаемого прекращения огня», а также «призывает рассмотреть меры по обеспечению безопасности и защите гражданского населения Палестины на оккупированной палестинской территории, включая Сектор Газа».
Перед рассмотрением проекта резолюции Соединённые Штаты попытались добиться включения в него параграфа с осуждением обстрелов Израиля боевиками ХАМАС. Поправка была отклонена, передает ТАСС.
ГА ООН призывает «к оперативным действиям для обеспечения немедленного, прочного и полностью соблюдаемого прекращения огня», а также «призывает рассмотреть меры по обеспечению безопасности и защите гражданского населения Палестины на оккупированной палестинской территории, включая Сектор Газа».
Перед рассмотрением проекта резолюции Соединённые Штаты попытались добиться включения в него параграфа с осуждением обстрелов Израиля боевиками ХАМАС. Поправка была отклонена, передает ТАСС.
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