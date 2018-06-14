    Трамп: о выводе военных США из Южной Кореи речи пока не идет

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    Трамп: о выводе военных США из Южной Кореи речи пока не идет

    Трамп: о выводе военных США из Южной Кореи речи пока не идет

    Американские военные пока не покинут Южную Корею. Об этом заявил президент Дональд Трамп. При этом он заверил, что ему бы очень хотелось вернуть их на родину как можно скорее.

    В интервью телеканалу Fox News Трамп сообщил, что в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном вопрос сокращения числа дислоцированных в Республике Корея американских военнослужащих не обсуждался.

    Дональд Трамп, президент США: «У нас 32 тысячи военнослужащих в Южной Корее. Я хотел бы вернуть их домой. Но сейчас это не обсуждается, в подходящее время будет обсуждаться. Я бы хотел вывести наши войска так быстро, как только мы сможем, потому что это дорого нам обходится».

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    Напомним, 12 июня состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Ее результатом стало подписание документа, в котором стороны условились установить двусторонние отношения в новом формате, в частности, обменяться визитами. Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.



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