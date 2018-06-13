    Неизвестные убили двух человек на похоронах в Мексике

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    Неизвестные убили двух человек на похоронах в Мексике

    Неизвестные убили двух человек на похоронах в Мексике

    Два человека стали жертвами стрельбы на похоронах в мексиканском городе Гвадалахара. Об том сообщили в генеральной прокуратуре штата Халиско.

    Еще шесть участников похоронной процессии получили ранения, передает РИА Новости.

    Из сообщения прокуратуры: «Свидетели рассказали, что на место проведения церемонии приехали два внедорожника и легковой автомобиль с вооруженными людьми на борту, которые открыли огонь по прибывшим на похороны, после чего скрылись».

    Отмечается, что участники траурной церемонии прощались с человеком, который погиб 10 июня в ходе вооруженного столкновения.

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