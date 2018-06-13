Асад: США стремятся не допустить мирного урегулирования на юге Сирии

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что Соединённые Штаты и Израиль ответственны за срыв соглашения о примирении в южных районах страны.
В интервью иранскому телеканалу Асад пояснил, что США и Израиль «оказывают давление на боевиков, чтобы не допустить мирного урегулирования», передает сирийское национальное агентство SANA.
По словам сирийского лидера, сценарий освобождения юга страны пока не определен.
Башар Асад, президент Сирии: «Юг Сирии перед выбором. Либо примирение, либо освобождение силой. На данный момент нет очевидных результатов (мирного процесса, — прим.ред.) из-за давления Израиля и США на террористов в том районе, чтобы не было достигнуто примирения и мирного решения».
Ранее власти Сирии неоднократно заявляли о поддержке Соединёнными Штатами террористов. В частности, по мнению руководства страны, именно США помогли главарям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» сбежать из Ракки и попасть в Дейр-эз-Зор, чтобы и дальше воевать против сирийской армии.
По словам сирийского лидера, сценарий освобождения юга страны пока не определен.
Башар Асад, президент Сирии: «Юг Сирии перед выбором. Либо примирение, либо освобождение силой. На данный момент нет очевидных результатов (мирного процесса, — прим.ред.) из-за давления Израиля и США на террористов в том районе, чтобы не было достигнуто примирения и мирного решения».
Ранее власти Сирии неоднократно заявляли о поддержке Соединёнными Штатами террористов. В частности, по мнению руководства страны, именно США помогли главарям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» сбежать из Ракки и попасть в Дейр-эз-Зор, чтобы и дальше воевать против сирийской армии.
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