    Украинский омбудсмен отправилась в Россию

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    Украинский омбудсмен отправилась в Россию

    Украинский омбудсмен отправилась в Россию

    Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова отправляется в Россию. Об этом президент Украины Пётр Порошенко сообщил в своем Twitter.

    По словам Порошенко, она отправляется в Россию «для посещения незаконно заключенных украинцев».

    Пётр Порошенко: «Попросил передать слова нашей поддержки. Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!».




    Ранее Денисова заявляла, что планирует посетить не только заключенных на материковой части России, но и в СИЗО в Симферополе. Денисова планирует проверить условия содержания украинских граждан в заключении, обеспечение их необходимой правовой и медицинской помощью, а также соблюдение Россией собственного законодательства и международных конвенций, касающихся прав ограниченных в свободе.

    Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова собирается посетить Украину на следующей неделе, передает «Интерфакс».

    Она, в частности, намерена посетить арестованного журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

    смотретьПутин потребовал от Порошенко освободить арестованных журналистов
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    На прошлой неделе Владимир Путин провел телефонный разговор с Петром Порошенко и потребовал незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине. В ходе беседы главы государств договорились о визитах уполномоченных по правам человека обеих стран.

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