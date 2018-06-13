Украинский омбудсмен отправилась в Россию

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова отправляется в Россию. Об этом президент Украины Пётр Порошенко сообщил в своем Twitter.
По словам Порошенко, она отправляется в Россию «для посещения незаконно заключенных украинцев».
Пётр Порошенко: «Попросил передать слова нашей поддержки. Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!».
Ранее Денисова заявляла, что планирует посетить не только заключенных на материковой части России, но и в СИЗО в Симферополе. Денисова планирует проверить условия содержания украинских граждан в заключении, обеспечение их необходимой правовой и медицинской помощью, а также соблюдение Россией собственного законодательства и международных конвенций, касающихся прав ограниченных в свободе.
Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова собирается посетить Украину на следующей неделе, передает «Интерфакс».
Она, в частности, намерена посетить арестованного журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
На прошлой неделе Владимир Путин провел телефонный разговор с Петром Порошенко и потребовал незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине. В ходе беседы главы государств договорились о визитах уполномоченных по правам человека обеих стран.
Пётр Порошенко: «Попросил передать слова нашей поддержки. Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!».
На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув’язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки.— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 июня 2018 г.
З вами Україна і весь демократичний світ. Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому!
Ранее Денисова заявляла, что планирует посетить не только заключенных на материковой части России, но и в СИЗО в Симферополе. Денисова планирует проверить условия содержания украинских граждан в заключении, обеспечение их необходимой правовой и медицинской помощью, а также соблюдение Россией собственного законодательства и международных конвенций, касающихся прав ограниченных в свободе.
Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова собирается посетить Украину на следующей неделе, передает «Интерфакс».
Она, в частности, намерена посетить арестованного журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
На прошлой неделе Владимир Путин провел телефонный разговор с Петром Порошенко и потребовал незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине. В ходе беседы главы государств договорились о визитах уполномоченных по правам человека обеих стран.
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