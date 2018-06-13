В Испании министр культуры подал в отставку спустя неделю после вступления в должность

Новый министр культуры и спорта Испании Максим Уэрта, который неделю назад вступил в должность, объявил об отставке.
Причиной его решения стала публикация в СМИ, в которой сообщалось, что в прошлом Максим Уэрта уклонялся от уплаты налогов. В результате министр культуры и спорта объявил о решении уйти в отставку, хотя и не признал выдвинутых против него обвинений, передает ТАСС.
Максим Уэрта: «Я абсолютно невиновен. Смотря в будущее, мы приняли очень важное решение. Иногда нужно уйти, и я это сделаю, потому что люблю культуру».
По данным прессы, в прошлом году Уэрта был приговорен к выплате 243 тысяч евро за мошенничество, совершенно в период с 2006 по 2008 год, когда он работал на телевидении. Незаконная махинация якобы была проведена с помощью созданного в 2006-м общества с ограниченной ответственностью. После того как эти сведения появились в СМИ, оппозиция призвала к отставке Максима Уэрта, который только 7 июня вместе с другими членами правительства принял присягу перед королем Филиппом VI.
Максим Уэрта: «Я абсолютно невиновен. Смотря в будущее, мы приняли очень важное решение. Иногда нужно уйти, и я это сделаю, потому что люблю культуру».
По данным прессы, в прошлом году Уэрта был приговорен к выплате 243 тысяч евро за мошенничество, совершенно в период с 2006 по 2008 год, когда он работал на телевидении. Незаконная махинация якобы была проведена с помощью созданного в 2006-м общества с ограниченной ответственностью. После того как эти сведения появились в СМИ, оппозиция призвала к отставке Максима Уэрта, который только 7 июня вместе с другими членами правительства принял присягу перед королем Филиппом VI.
Комментарии