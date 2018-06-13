Петербургские депутаты сменили ЗакС на футбольное поле

В Калининском районе на футбольной арене скрестили шпаги сборная городского отделения «Единой России» и Законодательного собрания.

Петербургские депутаты не спасовали перед трудностями и забили на свои прямые обязанности. Заседания Законодательного собрания сегодня не было. Вместо этого парламентарии надели форму, бутсы и пошли во двор гонять мяч.



Злые до спорта городские парламентарии, разогретые несмолкающим футбольно-информационным шумом, не смогли взять себя в руки, когда вызов им бросила сборная городского отделения «Единой России».



При этом действующих парламентариев, в том числе и единороссов, оказалось больше именно в команде ЗакСа. Но игроков партийной команды внушительный состав соперников не смутил. Кто и как напутствовали их в раздевалке неизвестно, но на любой исход матча они заготовили философское резюме.



Александр Тетердинко, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга: «Очень многие парламентарии (особенно члены фракции „Единая Россия“) могут играть и там, и там. Они выбирали. Но, конечно, у команды ЗакСа есть небольшое преимущество. У депутатов был больший выбор тех, кого они могли привлечь в команду».



Окончательный исход матча, который закончился несколько минут назад, пока не сообщается. Но известно, что игра прошла в бескомпромиссной борьбе. Еще в первом тайме команды несколько раз обменялись забитыми мячами. А один игрок из числа единороссов даже заработал предупреждение.