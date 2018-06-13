    Президент FIFA побывал на московской премьере фильма о Льве Яшине. ФИФА, кино, премьера, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидент FIFA побывал на московской премьере фильма о Льве Яшине

    Президент FIFA побывал на московской премьере фильма о Льве Яшине

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    Президент FIFA побывал на московской премьере фильма о Льве Яшине

    Президент FIFA побывал на московской премьере фильма о Льве Яшине

      Накануне старта чемпионата мира даже кинопремьеры связаны с футболом. В московском Доме кино показали новый документальный фильм под названием «Лев Яшин — номер один».

      Лента посвящена самому известному в мире отечественному футболисту. Лев Яшин — чемпион Европы и единственный вратарь, признанный лучшим игроком Старого Света и получивший «Золотой мяч». Авторы фильма поставили задачу рассказать о жизни спортсмена без сказок и вымыслов — максимально правдиво.

      На премьеру фильма приехали вдова вратаря Валентина Тимофеевна Яшина и президент FIFA Джанни Инфантино.

      Джанни Инфантино: «Лев Яшин был не просто величайшим голкипером, он был звездой, настоящей легендой мирового футбола. К сожалению, я лично не присутствовал ни на одной игре. Но я помню, когда я был мальчишкой, мой отец рассказывал мне удивительные истории про отличного вратаря, всегда одетого во все черное, который вытаскивал мячи из самых дальних углов. Гордитесь Львом Яшиным, гордитесь Россией и благослови вас господь».

      А в эфире НТВ сегодня выйдет документальный фильм «Сборная России. Обратная сторона медали». Он расскажет о значимых успехах, прорывах и досадных поражениях в новейшей истории российской сборной, а также о том, как менялась игра отечественных футболистов под началом прославленных специалистов. Начало — в 00:00.

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