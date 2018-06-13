Американка подала иск к NASA из-за лунной пыли

В окружной суд штата Канзас поступил иск, который точно не будет пылиться в долгом ящике. Хотя именно о пыли в нем и речь.
Американка Лора Мюррэй Чикко подала иск к NASA, пытаясь отстоять свое право обладать пылью с Луны. Маленький сверток с драгоценным материалом она получила еще 10-летней девочкой от своего отца, дружившего с астронавтом Нилом Армстронгом, вместе с записокой: «Лоре — с пожеланиями удачи от Нила Армстронга, „Аполлон 11“».
Как сказано в иске, «нет закона, запрещающего обладать лунным материалом, а значит Лора — полноправный владелец». Однако NASA настаивает на обратном.
Семь лет назад был похожий юридический спор. Когда вдова одного из инженеров, летавших на «Аполлоне», Джоан Дэвис пыталась продать сверток лунной пыли, NASA конфисковало товар как контрабанду. Дэвис подала иск на космическое агентство за незаконный обыск и конфискацию и добилась компенсации в сто тысяч долларов.
Как сказано в иске, «нет закона, запрещающего обладать лунным материалом, а значит Лора — полноправный владелец». Однако NASA настаивает на обратном.
Семь лет назад был похожий юридический спор. Когда вдова одного из инженеров, летавших на «Аполлоне», Джоан Дэвис пыталась продать сверток лунной пыли, NASA конфисковало товар как контрабанду. Дэвис подала иск на космическое агентство за незаконный обыск и конфискацию и добилась компенсации в сто тысяч долларов.
Комментарии