На подмосковном полигоне «Ядрово» заработала система дегазации

Сегодня на мусорном полигоне «Ядрово» в Московской области заработала система дегазации.
Метан и прочие дурнопахнущие примеси, которые образуются из-за гниения отходов, теперь откачивают несколько скважин, подведенных к горелке — так называемому факелу. Он утилизирует все опасные для здоровья вещества.
Технология голландская, оборудование тоже. В церемонии запуска установки участвовали представители компании-поставщика. Вентиль крутила и посол Нидерландов Регина Вероника Мария Джонс-Бос.
Технология голландская, оборудование тоже. В церемонии запуска установки участвовали представители компании-поставщика. Вентиль крутила и посол Нидерландов Регина Вероника Мария Джонс-Бос.
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