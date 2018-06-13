    На подмосковном полигоне «Ядрово» заработала система дегазации. Московская область, мусор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа подмосковном полигоне «Ядрово» заработала система дегазации

    На подмосковном полигоне «Ядрово» заработала система дегазации

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    На подмосковном полигоне «Ядрово» заработала система дегазации

    На подмосковном полигоне «Ядрово» заработала система дегазации

      Сегодня на мусорном полигоне «Ядрово» в Московской области заработала система дегазации.

      Метан и прочие дурнопахнущие примеси, которые образуются из-за гниения отходов, теперь откачивают несколько скважин, подведенных к горелке — так называемому факелу. Он утилизирует все опасные для здоровья вещества.

      Технология голландская, оборудование тоже. В церемонии запуска установки участвовали представители компании-поставщика. Вентиль крутила и посол Нидерландов Регина Вероника Мария Джонс-Бос.

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