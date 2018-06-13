«Уступка врагу»: Трампа раскритиковали за приостановку учений на Корейском полуострове

Мировая пресса и политики комментируют итоги прошедшего в Сингапуре исторического саммита, на котором впервые встретились лидеры США и КНДР. У одних переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына вызвали восторг, другие высказывают скепсис.
Первое, что сделал Трамп, вернувшись домой из Сингапура, гордо написал в Twitter: «Больше не существует ядерной угрозы со стороны Северной Кореи».
За пять часов переговоров, уверен Трамп, он добился большего, чем все предыдущие президенты США вместе взятые: Пхеньян пообещал содействовать денуклеаризации Корейского полуострова. США в ответ дали гарантии безопасности Северной Корее. Да и Ким Чен Ын на поверку оказался чуть ли не своим в доску.
Эксперты оценивают каждую деталь встречи: главы государств 13 секунд пожимали руки, а Трамп еще и дотрагивался до левого плеча коллеги. Значит — был расположен к нему. А после подписания соглашения оба похлопывали друг друга по спине. Тоже знак доверия.
Белый дом, оказывается, загодя примерил на Трампа и Кима роли друзей. Специально для саммита в лучших традициях Голливуда, чьи фильмы, по слухам, так любит глава Северной Кореи, администрация президента США подготовила 4-минутный ролик о месте, которое оба лидера могут занять в истории. Трамп показывал его Киму на своем iPad.
Джонатан Поллак, эксперт по Корее института Брукингса: «Я думаю, Трамп прежде всего попытался донести до Кима представление о том, какой могла бы быть жизнь в КНДР. Он играл на тщеславии Кима, на его желании иметь у себя дорогие отели, поля для гольфа, горнолыжные курорты и рестораны „Макдональдс“. Трамп делает ставку на то, что Ким всего этого хочет. Но хочет ли он этого на самом деле?»
Впрочем, как минимум, один конкретный результат встречи, кроме того, что лидеры поговорили и пофотографировались вместе, все же есть — Трамп объявил о приостановке военных учений у берегов Северной Кореи, на чем так долго настаивал Пхеньян. Решение президента США вызвало шквал критики в Америке. Это расценили как сдачу позиций, чуть ли не уступку врагу, говорят, что Трамп сделал подарок Киму, ничего не получив взамен. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
За пять часов переговоров, уверен Трамп, он добился большего, чем все предыдущие президенты США вместе взятые: Пхеньян пообещал содействовать денуклеаризации Корейского полуострова. США в ответ дали гарантии безопасности Северной Корее. Да и Ким Чен Ын на поверку оказался чуть ли не своим в доску.
Эксперты оценивают каждую деталь встречи: главы государств 13 секунд пожимали руки, а Трамп еще и дотрагивался до левого плеча коллеги. Значит — был расположен к нему. А после подписания соглашения оба похлопывали друг друга по спине. Тоже знак доверия.
Белый дом, оказывается, загодя примерил на Трампа и Кима роли друзей. Специально для саммита в лучших традициях Голливуда, чьи фильмы, по слухам, так любит глава Северной Кореи, администрация президента США подготовила 4-минутный ролик о месте, которое оба лидера могут занять в истории. Трамп показывал его Киму на своем iPad.
Джонатан Поллак, эксперт по Корее института Брукингса: «Я думаю, Трамп прежде всего попытался донести до Кима представление о том, какой могла бы быть жизнь в КНДР. Он играл на тщеславии Кима, на его желании иметь у себя дорогие отели, поля для гольфа, горнолыжные курорты и рестораны „Макдональдс“. Трамп делает ставку на то, что Ким всего этого хочет. Но хочет ли он этого на самом деле?»
Впрочем, как минимум, один конкретный результат встречи, кроме того, что лидеры поговорили и пофотографировались вместе, все же есть — Трамп объявил о приостановке военных учений у берегов Северной Кореи, на чем так долго настаивал Пхеньян. Решение президента США вызвало шквал критики в Америке. Это расценили как сдачу позиций, чуть ли не уступку врагу, говорят, что Трамп сделал подарок Киму, ничего не получив взамен. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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