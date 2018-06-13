Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд

Европейский парламент одобрил предоставление Украине нового пакета макрофинансовой помощи.
Решение о выделении Киеву €1 млрд было принято на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
За выделение средств проголосовали 527 депутатов, против — 124, еще 29 воздержались, передает ТАСС.
Предложение о предоставлении новой макрофинансовой помощи Киеву объемом в 1 млрд евро Еврокомиссия одобрила в марте, объяснив это необходимостью поддержать реформы на Украине. В конце мая пакет новой макрофинансовой помощи одобрил Совет ЕС.
С 2014 года и по настоящее время Украина получила три программы макрофинансовой помощи от Евросоюза в виде кредитов на общую сумму €3,4 млрд.
За выделение средств проголосовали 527 депутатов, против — 124, еще 29 воздержались, передает ТАСС.
Предложение о предоставлении новой макрофинансовой помощи Киеву объемом в 1 млрд евро Еврокомиссия одобрила в марте, объяснив это необходимостью поддержать реформы на Украине. В конце мая пакет новой макрофинансовой помощи одобрил Совет ЕС.
С 2014 года и по настоящее время Украина получила три программы макрофинансовой помощи от Евросоюза в виде кредитов на общую сумму €3,4 млрд.
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