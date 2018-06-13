Премьер Грузии Квирикашвили подал в отставку

Глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили заявил, что уходит в отставку.
Об этом решении Квирикашвили объявил на специальном брифинге в Тбилиси, сообщает РИА Новости. Уход премьер-министра, согласно конституции Грузии, означает отставку всего правительства.
Георгий Квирикашвили: «Я старался быть премьер-министром каждого гражданина. Я был и являюсь командным игроком. Исходя из этого, я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды. Я оставляю сегодня свою должность».
Квирикашвили возглавлял правительство Грузии с 30 декабря 2015 года. Вопрос о возможной отставке правительства обсуждался в Грузии с конца мая, когда в Тбилиси начались масштабные акции протеста. Митингующие добивались ухода Квирикашвили и отставки глав Минюста, МВД и других министров.
Организатором акций был Заза Саралидзе — отец убитого в декабре прошлого года в массовой драке подростка. Убийца так и не назван. Как считает Саралидзе, следствие с самого начала покрывало других участников потасовки, в частности сына экс-сотрудника прокуратуры.
Георгий Квирикашвили: «Я старался быть премьер-министром каждого гражданина. Я был и являюсь командным игроком. Исходя из этого, я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды. Я оставляю сегодня свою должность».
Квирикашвили возглавлял правительство Грузии с 30 декабря 2015 года. Вопрос о возможной отставке правительства обсуждался в Грузии с конца мая, когда в Тбилиси начались масштабные акции протеста. Митингующие добивались ухода Квирикашвили и отставки глав Минюста, МВД и других министров.
Организатором акций был Заза Саралидзе — отец убитого в декабре прошлого года в массовой драке подростка. Убийца так и не назван. Как считает Саралидзе, следствие с самого начала покрывало других участников потасовки, в частности сына экс-сотрудника прокуратуры.
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