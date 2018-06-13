    Премьер Грузии Квирикашвили подал в отставку

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    Премьер Грузии Квирикашвили подал в отставку

    Премьер Грузии Квирикашвили подал в отставку

    Глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили заявил, что уходит в отставку.

    Об этом решении Квирикашвили объявил на специальном брифинге в Тбилиси, сообщает РИА Новости. Уход премьер-министра, согласно конституции Грузии, означает отставку всего правительства.

    Георгий Квирикашвили: «Я старался быть премьер-министром каждого гражданина. Я был и являюсь командным игроком. Исходя из этого, я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды. Я оставляю сегодня свою должность».

    Квирикашвили возглавлял правительство Грузии с 30 декабря 2015 года. Вопрос о возможной отставке правительства обсуждался в Грузии с конца мая, когда в Тбилиси начались масштабные акции протеста. Митингующие добивались ухода Квирикашвили и отставки глав Минюста, МВД и других министров.

    Организатором акций был Заза Саралидзе — отец убитого в декабре прошлого года в массовой драке подростка. Убийца так и не назван. Как считает Саралидзе, следствие с самого начала покрывало других участников потасовки, в частности сына экс-сотрудника прокуратуры.

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