    Петербургские волонтеры ЧМ получили форму и прошли инструктаж. Санкт-Петербург, волонтеры, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские волонтеры ЧМ получили форму и прошли инструктаж

    Петербургские волонтеры ЧМ получили форму и прошли инструктаж

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    Петербургские волонтеры ЧМ получили форму и прошли инструктаж

    Петербургские волонтеры ЧМ получили форму и прошли инструктаж

      Сегодня в волонтерском центре на Васильевском острове добровольцам вручили форму и еще раз напомнили, как они смогут помогать болельщикам, прибывающим в Петербург на мундиаль.

      Петербургские волонтеры, работающие на чемпионате мира по футболу, готовы выйти на встречу с гостями Северной столицы. Все две тысячи добровольцев получили в центре подготовки красочную экипировку, аккредитации и инструкции.

      Кроме обязанностей информировать болельщиков о расписании мундиаля волонтеры будут помогать с перемещением на общественном транспорте, рассказывать о достопримечательностях и вообще создавать праздничное настроение.

      Самая масштабная зона их ответственности — это Приморский парк Победы, где сосредоточатся главные силы гостей чемпионата. Там от волонтеров потребуются и знания языков, и стрессоустойчивость, и умение работать в команде. Одним словом, все те качества, требования к которым предъявляли организаторы.

      Не исключено, что волонтеры столкнутся и с излишне активными болельщиками. В таких случаях они могут рассчитывать не только на силу собственного убеждения и вежливости, но и на помощь сотрудников полиции.

      Также в дни матчей добровольцы будут помогать врачам скорой помощи. И если она кому-то понадобиться, будут сопровождать болельщиков и бригады медиков до больницы. Но все очень надеются, что такая работа волонтеров востребована не будет.
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