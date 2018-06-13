Петербургские волонтеры ЧМ получили форму и прошли инструктаж

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Петербургские волонтеры, работающие на чемпионате мира по футболу, готовы выйти на встречу с гостями Северной столицы. Все две тысячи добровольцев получили в центре подготовки красочную экипировку, аккредитации и инструкции.Кроме обязанностей информировать болельщиков о расписании мундиаля волонтеры будут помогать с перемещением на общественном транспорте, рассказывать о достопримечательностях и вообще создавать праздничное настроение.Самая масштабная зона их ответственности — это Приморский парк Победы, где сосредоточатся главные силы гостей чемпионата. Там от волонтеров потребуются и знания языков, и стрессоустойчивость, и умение работать в команде. Одним словом, все те качества, требования к которым предъявляли организаторы.Не исключено, что волонтеры столкнутся и с излишне активными болельщиками. В таких случаях они могут рассчитывать не только на силу собственного убеждения и вежливости, но и на помощь сотрудников полиции.Также в дни матчей добровольцы будут помогать врачам скорой помощи. И если она кому-то понадобиться, будут сопровождать болельщиков и бригады медиков до больницы. Но все очень надеются, что такая работа волонтеров востребована не будет.