СКР ищет подрезавшего автобус с детьми дебошира из Саратовской области

Водитель из Саратовской области сначала подрезал автобус с детьми, а потом преградил ему дорогу. Несколько минут школьники, их учителя и родители пребывали в неведении и страхе. Мужчина вышел из салона и пытался атаковать шофера, по крайней мере его поведение говорило именно об этом. Неуравновешенного владельца кроссовера во всем поддерживала спутница — она тоже стала участницей этого скандального инцидента.
Как сообщает корреспондент НТВ Антон Талпа, не важно, что предшествовало этой дорожной ссоре, но хозяин кроссовера перешел черту во всех смыслах. По словам очевидцев, он подрезал автобус с детьми так, что шофер экспресса вынужден был свернуть на встречную: в кадре сплошная остается справа. Затем водитель в тельняшке и его спутница вышли из салона и показали школьникам, как не надо себя вести.
Назревало ожесточенное противостояние. Тот факт, что в салоне дети, ничуть не смутил мужчину с воинственным выражением лица. Сначала человек в тельняшке демонстрировал непристойные жесты, а после потянул руки к водителю и пытался вызвать его на дуэль. Однако за шофера автобуса вступились родители школьников. Следователи по факту произошедшего начали проверку.
СУ СКР по Саратовской области: «Из размещенной на сайте интернет-издания видеозаписи следует, что мужчина, осуществлявший управление автомобилем, подрезал автобус и допустил аварийную ситуацию на дороге, создавая тем самым угрозу жизни и здоровья пассажиров. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление участников конфликта, а также всех обстоятельства произошедшего».
Подробнее — в материале программы «ЧП».
Назревало ожесточенное противостояние. Тот факт, что в салоне дети, ничуть не смутил мужчину с воинственным выражением лица. Сначала человек в тельняшке демонстрировал непристойные жесты, а после потянул руки к водителю и пытался вызвать его на дуэль. Однако за шофера автобуса вступились родители школьников. Следователи по факту произошедшего начали проверку.
СУ СКР по Саратовской области: «Из размещенной на сайте интернет-издания видеозаписи следует, что мужчина, осуществлявший управление автомобилем, подрезал автобус и допустил аварийную ситуацию на дороге, создавая тем самым угрозу жизни и здоровья пассажиров. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление участников конфликта, а также всех обстоятельства произошедшего».
Подробнее — в материале программы «ЧП».
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