СКР ищет подрезавшего автобус с детьми дебошира из Саратовской области

Как сообщает, не важно, что предшествовало этой дорожной ссоре, но хозяин кроссовера перешел черту во всех смыслах. По словам очевидцев, он подрезал автобус с детьми так, что шофер экспресса вынужден был свернуть на встречную: в кадре сплошная остается справа. Затем водитель в тельняшке и его спутница вышли из салона и показали школьникам, как не надо себя вести.Назревало ожесточенное противостояние. Тот факт, что в салоне дети, ничуть не смутил мужчину с воинственным выражением лица. Сначала человек в тельняшке демонстрировал непристойные жесты, а после потянул руки к водителю и пытался вызвать его на дуэль. Однако за шофера автобуса вступились родители школьников. Следователи по факту произошедшего начали проверку.: «Из размещенной на сайте интернет-издания видеозаписи следует, что мужчина, осуществлявший управление автомобилем, подрезал автобус и допустил аварийную ситуацию на дороге, создавая тем самым угрозу жизни и здоровья пассажиров. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление участников конфликта, а также всех обстоятельства произошедшего».Подробнее — в материале программы «ЧП».