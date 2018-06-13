    Спасите нашу «Музыку»: петербуржцы просят чиновников не реформировать уникальную школу. Санкт-Петербург, музыка и музыканты, образование, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасите нашу «Музыку»: петербуржцы просят чиновников не реформировать уникальную школу

    Спасите нашу «Музыку»: петербуржцы просят чиновников не реформировать уникальную школу

    комментировать

    Спасите нашу «Музыку»: петербуржцы просят чиновников не реформировать уникальную школу

    Спасите нашу «Музыку»: петербуржцы просят чиновников не реформировать уникальную школу

      Из-за новых требований к штатному расписанию едва не лишилась музыкальных предметов одна из самых популярных специализированных школ города.

      О том, что в школе «Музыка» больше не будут преподавать музыку, родители узнали совершенно случайно по сарафанному радио. И для многих эта новость стала ударом. Говорят, в этом учреждении на Малой Бухарестской улице нет случайных людей. Некоторые семьи специально из других городов переезжают в Петербург только ради того, чтобы их дети получили образование именно в этих стенах.

      Тревожные известия начали поступать в конце мая, когда занятия у многих уже закончились. Дети из интерната, что при школе, разъехались по домам. Достоверных сведений ни у кого не было. Одни говорили: музыкальных уроков больше не будет, закончилось бюджетное финансирование. Другие уверяли: всё будет хорошо.

      Татьяна Дудяева, бабушка ученика ГБОУ «Школа №8»: «Если нашу музыкальную школу закроют, то таким детям как мой внук, останется болтаться на улице. Больше ничего. Мне просто жаль таких детей. Они же, действительно, особенные, талантливые. А их просто выбрасывают и всё».

      Родители обивают чиновничьи пороги. Ведь есть ради чего. В школе несколько оркестров, хоры, музыкальный театр и богатая история. Ученики чтят традиции и получают знания по специализированным предметам с 1-го по 11-й классы.

      Мария Егупова, мама ученицы ГБОУ «Школа №8»: «Нас 400 с лишним человек. У района просто нет такой возможности. Ни одна музыкальная школа не предоставит такого образования. А потом зачем рушить? Здесь интегрировано две формы обучения? общеобразовательный и музыкальный циклы. Всё в одном здании».

      Серафим Носков — выпускник школы. В ней он остался и после окончания, чтобы преподавать. Педагог говорит: чиновники от образования якобы хотели сократить количество индивидуальных занятий. Но это равносильно отказу от них, передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.

      Подробности — в репортаже.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru