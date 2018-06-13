Спасите нашу «Музыку»: петербуржцы просят чиновников не реформировать уникальную школу

Из-за новых требований к штатному расписанию едва не лишилась музыкальных предметов одна из самых популярных специализированных школ города.

О том, что в школе «Музыка» больше не будут преподавать музыку, родители узнали совершенно случайно по сарафанному радио. И для многих эта новость стала ударом. Говорят, в этом учреждении на Малой Бухарестской улице нет случайных людей. Некоторые семьи специально из других городов переезжают в Петербург только ради того, чтобы их дети получили образование именно в этих стенах.



Тревожные известия начали поступать в конце мая, когда занятия у многих уже закончились. Дети из интерната, что при школе, разъехались по домам. Достоверных сведений ни у кого не было. Одни говорили: музыкальных уроков больше не будет, закончилось бюджетное финансирование. Другие уверяли: всё будет хорошо.



Татьяна Дудяева, бабушка ученика ГБОУ «Школа №8»: «Если нашу музыкальную школу закроют, то таким детям как мой внук, останется болтаться на улице. Больше ничего. Мне просто жаль таких детей. Они же, действительно, особенные, талантливые. А их просто выбрасывают и всё».



Родители обивают чиновничьи пороги. Ведь есть ради чего. В школе несколько оркестров, хоры, музыкальный театр и богатая история. Ученики чтят традиции и получают знания по специализированным предметам с 1-го по 11-й классы.



Мария Егупова, мама ученицы ГБОУ «Школа №8»: «Нас 400 с лишним человек. У района просто нет такой возможности. Ни одна музыкальная школа не предоставит такого образования. А потом зачем рушить? Здесь интегрировано две формы обучения? общеобразовательный и музыкальный циклы. Всё в одном здании».



Серафим Носков — выпускник школы. В ней он остался и после окончания, чтобы преподавать. Педагог говорит: чиновники от образования якобы хотели сократить количество индивидуальных занятий. Но это равносильно отказу от них, передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.



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