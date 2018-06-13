    СМИ порадовали британских футбольных фанатов ценами в России. Великобритания, тарифы и цены, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ порадовали британских футбольных фанатов ценами в России

    СМИ порадовали британских футбольных фанатов ценами в России

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    СМИ порадовали британских футбольных фанатов ценами в России

    СМИ порадовали британских футбольных фанатов ценами в России

      Чемпионат мира в России может стать одним из самых дешевых для британских фанатов. Об этом свидетельствует исследование газеты Daily Mail.

      По данным издания, на чемпионате мира в России гости с Туманного Альбиона смогут заметно сэкономить. К такому выводу журналисты пришли после сравнения цен с прошлыми турнирами — в Бразилии и Франции.

      Как оказалось, снять жилье и купить популярные продукты в России можно гораздо дешевле.

      Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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