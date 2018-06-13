СМИ порадовали британских футбольных фанатов ценами в России

Чемпионат мира в России может стать одним из самых дешевых для британских фанатов. Об этом свидетельствует исследование газеты Daily Mail.

По данным издания, на чемпионате мира в России гости с Туманного Альбиона смогут заметно сэкономить. К такому выводу журналисты пришли после сравнения цен с прошлыми турнирами — в Бразилии и Франции.



Как оказалось, снять жилье и купить популярные продукты в России можно гораздо дешевле.



Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.