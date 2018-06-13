Путин и Пашинян отметили особые отношения РФ и Армении

Президент России Владимир Путин и
премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Кремле подчеркнули особый характер отношений Москвы и Еревана.
На переговорах в Кремле глава российского государства обратился к Пашиняну: «Имея ввиду стратегический характер наших отношений, большой объем различных направлений сотрудничества, наши встречи всегда востребованы».
Кроме того, Путин отметил лидерство РФ в торговом обороте.
Владимир Путин, президент РФ: «Россия уверено удерживает первое место в торговом обороте с Арменией, партнер №1 в торгово-экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас больше, чем на 30%, в этом году тоже уверенный рост».
Пашинян в свою очередь подчеркнул, что «между Арменией и Россией особый характер отношений». Премьер рассчитывает на углубление и расширение взаимодействия.
Пашинян прибыл в Москву по случаю открывающегося 14 июня чемпионата мира по футболу. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин, Пашинян, а также целый ряд других глав государств и правительств будут присутствовать на матче открытия чемпионата на стадионе «Лужники».
Кроме того, Путин отметил лидерство РФ в торговом обороте.
Владимир Путин, президент РФ: «Россия уверено удерживает первое место в торговом обороте с Арменией, партнер №1 в торгово-экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас больше, чем на 30%, в этом году тоже уверенный рост».
Пашинян в свою очередь подчеркнул, что «между Арменией и Россией особый характер отношений». Премьер рассчитывает на углубление и расширение взаимодействия.
Пашинян прибыл в Москву по случаю открывающегося 14 июня чемпионата мира по футболу. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин, Пашинян, а также целый ряд других глав государств и правительств будут присутствовать на матче открытия чемпионата на стадионе «Лужники».
Комментарии