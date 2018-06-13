Главным тренером «Уфы» назначен Сергей Томаров

Сергей Томаров назначен новым главным тренером футбольного клуба «Уфа». На этом посту он сменил Сергея Семака, который по окончании минувшего сезона возглавил петербургский «Зенит».
Контракт «Уфы» с 36-летним специалистом рассчитан на три года. Томаров вошел в тренерский штаб клуба в 2011 году, а в прошлом сезоне занимал должность старшего тренера.
В сезоне-2018/19 «Уфа» впервые в истории выступит в еврокубке — команда стартует в розыгрыше Лиги Европы со второго квалификационного раунда.
В минувшем сезоне под руководством Сергея Семака «Уфа» заняла шестое место и получила место в Лиге Европы из-за проблем у «Тосно».
В сезоне-2018/19 «Уфа» впервые в истории выступит в еврокубке — команда стартует в розыгрыше Лиги Европы со второго квалификационного раунда.
В минувшем сезоне под руководством Сергея Семака «Уфа» заняла шестое место и получила место в Лиге Европы из-за проблем у «Тосно».
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