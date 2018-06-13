    В Удмуртии мотоциклист сбил ребенка и женщину с коляской: видео. ДТП, Удмуртия, дети и подростки, мотоциклы и мопеды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Удмуртии мотоциклист сбил ребенка и женщину с коляской: видео

    В Удмуртии мотоциклист сбил ребенка и женщину с коляской: видео

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    В Удмуртии мотоциклист сбил ребенка и женщину с коляской: видео

    В Удмуртии мотоциклист сбил ребенка и женщину с коляской: видео

      В Удмуртии разыскивают байкера, который сбил пешеходов на зебре. В ДТП серьезно пострадал ребенок, мальчика госпитализировали.

      ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобилисты, увидев людей на дороге, притормаживают, чтобы пропустить. В этот момент в кадре появляется мотоциклист. Он едет между рядами на высокой скорости и, судя по всему, не собирается уступать.

      В следующий момент нарушитель на зебре сбивает женщину с коляской и ее сына, который идет рядом. Очевидцы бросаются на помощь, а виновник аварии скрывается.

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