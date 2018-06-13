В Удмуртии мотоциклист сбил ребенка и женщину с коляской: видео

В Удмуртии разыскивают байкера, который сбил пешеходов на зебре. В ДТП серьезно пострадал ребенок, мальчика госпитализировали.

ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобилисты, увидев людей на дороге, притормаживают, чтобы пропустить. В этот момент в кадре появляется мотоциклист. Он едет между рядами на высокой скорости и, судя по всему, не собирается уступать.



В следующий момент нарушитель на зебре сбивает женщину с коляской и ее сына, который идет рядом. Очевидцы бросаются на помощь, а виновник аварии скрывается.