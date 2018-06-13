Сбежавший от отца-садиста подросток рассказал, как тот сажал его на цепь и топил в Волге

В Ярославской области
13-летного ребенка посадил на цепь родной отец. Мальчик во всех деталях рассказал, что происходило за закрытой дверью. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков. По словам подростка, ему чудом удалось избавиться от родительских оков и сбежать в дом старшей сестры.
Двухлетней Яре в больнице старший брат заменяет и маму, и папу. Марк заботливо кормит девочку и ни на секунду не выпускает ее из рук. Хотя сам, кажется, еще не оправился от шока. По словам подростка, родной отец сажал его на цепь.
Марк: «Отец применял физическое насилие. Он сажал меня на цепь и чуток топил в Волге, как щенка».
О шокирующих методах воспитания полицейским рассказала и старшая сестра Анастасия. Девушка давно живет отдельно от родителей, и когда в дверь постучал брат, сперва не поняла, в чем дело. Но стоило подростку заговорить, едва сдержала слезы.
Анастасия на себе испытала чрезмерную родительскую «заботу». Накануне те приезжали к ней, чтобы силой заставить выписаться из квартиры. За девушку вступился ее молодой человек.
Сейчас нерадивых родителей разыскивают не только родственники, но и сотрудники СК. Четверых детей из семьи изъяли.
Отец, признается Анастасия, не всегда был таким агрессивным. Когда на свет появился Марк, мужчина бросил семью. Но спустя несколько лет решил вернуться. Злость за неудачный роман стал вымещать на близких.
Анастасия: «Стал признаваться матери в любви, а потом начал „воспитывать“».
После переключился на детей. Строгий распорядок дня, наказание за малейшую провинность. Одержимый желанием создать идеальную семью, он решил все бросить и уехать подальше от цивилизации.
То, что происходило в семье, было скрыто от посторонних. В глазах соседей Александр представал отзывчивым, примерным отцом пятерых детей. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы. Что же касается детей, Анастасия намерена оформить опеку над малышами.
Подробности — в видеоматериале.
Марк: «Отец применял физическое насилие. Он сажал меня на цепь и чуток топил в Волге, как щенка».
О шокирующих методах воспитания полицейским рассказала и старшая сестра Анастасия. Девушка давно живет отдельно от родителей, и когда в дверь постучал брат, сперва не поняла, в чем дело. Но стоило подростку заговорить, едва сдержала слезы.
Анастасия на себе испытала чрезмерную родительскую «заботу». Накануне те приезжали к ней, чтобы силой заставить выписаться из квартиры. За девушку вступился ее молодой человек.
Сейчас нерадивых родителей разыскивают не только родственники, но и сотрудники СК. Четверых детей из семьи изъяли.
Отец, признается Анастасия, не всегда был таким агрессивным. Когда на свет появился Марк, мужчина бросил семью. Но спустя несколько лет решил вернуться. Злость за неудачный роман стал вымещать на близких.
Анастасия: «Стал признаваться матери в любви, а потом начал „воспитывать“».
После переключился на детей. Строгий распорядок дня, наказание за малейшую провинность. Одержимый желанием создать идеальную семью, он решил все бросить и уехать подальше от цивилизации.
То, что происходило в семье, было скрыто от посторонних. В глазах соседей Александр представал отзывчивым, примерным отцом пятерых детей. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы. Что же касается детей, Анастасия намерена оформить опеку над малышами.
Подробности — в видеоматериале.
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