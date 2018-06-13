В Абхазии суд вынес приговор убийцам россиянина

По 18 лет колонии строгого режима получили Даур и Адгур Джинджолия. Такое решение вынес Верховный суд Абхазии братьям за нападение, которое обсуждали далеко за пределами республики.
Джинджолия напали на группу россиян в Гудаутском районе Абхазии. Путешественники разбили там лагерь и готовились к ночлегу, не зная, что в лесу за каждым их шагом следили злоумышленники.
Угрожая оружием, нападавшие намеревались завладеть деньгами туристов. Одного из них — Андрея Кабанова, который пытался защитить свою супругу и детей, — ударили ножом в грудь. Спустя несколько часов мужчина скончался в больнице. А преступники пустились в бега. Их нашли спустя трое суток.
ЧП потрясло не только наших соотечественников. Многие жители Абхазии тогда потребовали наказать братьев по всей строгости закона. Оба свою вину признали и на финальном процессе еще раз попросили прощения у родственников погибшего, которым они обязаны будут выплатить порядка миллиона рублей в качестве компенсации.
Угрожая оружием, нападавшие намеревались завладеть деньгами туристов. Одного из них — Андрея Кабанова, который пытался защитить свою супругу и детей, — ударили ножом в грудь. Спустя несколько часов мужчина скончался в больнице. А преступники пустились в бега. Их нашли спустя трое суток.
ЧП потрясло не только наших соотечественников. Многие жители Абхазии тогда потребовали наказать братьев по всей строгости закона. Оба свою вину признали и на финальном процессе еще раз попросили прощения у родственников погибшего, которым они обязаны будут выплатить порядка миллиона рублей в качестве компенсации.
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