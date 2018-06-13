В Татарстане оставленный без присмотра мальчик утонул в машине

На полуострове Щурячий (республика Татарстан) сотрудникам МЧС удалось вытащить на берег автомобиль, в салоне которого находился 5-летний ребенок. Родители закрыли его в машине и ушли.

Мальчик повернул ключ в замке зажигания, и легковушка скатилась в воду. Глубина — шесть метров, малыш не смог самостоятельно выбраться. На помощь ему бросились очевидцы. Они попытались разбить стекло, но им не удалось спасти малыша.



Андрей Щептицкий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике Татарстан: «Увидевшие трагедию очевидцы вызвали сотрудников экстренных служб, которые, разбив стекло автомобиля, извлекли из салона тело ребенка. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности».



В первую очередь следователи намереваются выяснить, где находились родители погибшего малыша в момент ЧП и почему оставили ребенка одного в машине.