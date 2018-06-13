Массовая гибель сельди на Сахалине встревожила экологов

На Сахалине рыбаки были вынуждены сматывать удочки и обратиться за помощью к экологам. Специалисты пытаются оценить масштаб бедствия — в заливе Эльтун погибло около 100 тонн тихоокеанской сельди. Эксперты целый день объезжали побережье, чтобы пересчитать все экземпляры. Результаты неутешительные. И, вероятно, речь может идти об уничтожении большей части популяции.

О массовой гибели тихоокеанской сельди на северо-восточном побережье Сахалина первыми рассказали в соцсетях местные рыбаки. Они и записали любительские кадры на камеры мобильных. В район залива Эльтун тут же выехали экологи, чтоб воочию оценить масштаб бедствия. По оценкам специалистов, он просто огромен.



Как сообщает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, активисты обследовали 30 километров береговой полосы. И везде они наблюдали в воде большое скопление погибшей рыбы. В одном только устье реки Хальчикова объем мертвой сельди составляет не меньше 90 тонн — рекордные показатели, по крайней мере, за последние несколько лет.



Экологи обеспокоены. По их словам, на то, чтобы понять причины массового мора сельди, потребуется немало времени. Пока же специалисты Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства лишь зафиксировали сам факт загадочного мора.



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