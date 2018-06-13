    Массовая гибель сельди на Сахалине встревожила экологов. Сахалин, рыба и рыбоводство, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМассовая гибель сельди на Сахалине встревожила экологов

    Массовая гибель сельди на Сахалине встревожила экологов

    комментировать

    Массовая гибель сельди на Сахалине встревожила экологов

    Массовая гибель сельди на Сахалине встревожила экологов

      На Сахалине рыбаки были вынуждены сматывать удочки и обратиться за помощью к экологам. Специалисты пытаются оценить масштаб бедствия — в заливе Эльтун погибло около 100 тонн тихоокеанской сельди. Эксперты целый день объезжали побережье, чтобы пересчитать все экземпляры. Результаты неутешительные. И, вероятно, речь может идти об уничтожении большей части популяции.

      О массовой гибели тихоокеанской сельди на северо-восточном побережье Сахалина первыми рассказали в соцсетях местные рыбаки. Они и записали любительские кадры на камеры мобильных. В район залива Эльтун тут же выехали экологи, чтоб воочию оценить масштаб бедствия. По оценкам специалистов, он просто огромен.

      Как сообщает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, активисты обследовали 30 километров береговой полосы. И везде они наблюдали в воде большое скопление погибшей рыбы. В одном только устье реки Хальчикова объем мертвой сельди составляет не меньше 90 тонн — рекордные показатели, по крайней мере, за последние несколько лет.

      Экологи обеспокоены. По их словам, на то, чтобы понять причины массового мора сельди, потребуется немало времени. Пока же специалисты Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства лишь зафиксировали сам факт загадочного мора.

      Подробнее — в материале программы.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru