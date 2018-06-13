ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах

По итогам голосования на конгрессе FIFA в Москве было принято решение, что чемпионат мира по футболу в 2026 году впервые в истории пройдет сразу в трех странах.
Мундиаль 2026 года примут США, Мексика и Канада. Выборы прошли в рамках конгресса Международной федерации футбола в Москве. Результат был оглашен по итогам открытого электронного голосования делегатов конгресса. Конкурентом объединенной заявки была лишь одна страна — Марокко.
В результате за заявку США, Канады и Мексики свои голоса отдали 134 делегата, а за Марокко — 65, один человек воздержался, сообщает ТАСС.
ЧМ-2026 может стать первым, в котором примут участие 48 сборных. Планируется, что мундиаль в 2026 году примут 23 города. В Мексике — Мехико, Гвадалахара, Монтеррей. В Канаде — Эдмонтон, Торонто, Монреаль. Большая часть матчей пройдет на территории США — в Нью-Йорке (Нью-Джерси), Филадельфии, Балтиморе, Вашингтоне, Бостоне, Цинциннати, Нэшвилле, Атланте, Орландо, Майами, Хьюстоне, Далласе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Канзас-Сити, Сиэтле.
Во всех указанных городах уже есть стадионы, которые готовы принять мировое первенство. Так что в совместной заявке трех стран расходы на инфраструктуру не заложены.
Примечательно, что в Северной Америке чемпионат мира в прошлом проходил трижды. В 1970-м и 1986-м ЧМ проходил в Мексике, а в 1994-м — в США. А вот Канада никогда не организовывала мундиаль. Марокко в свою очередь уже в пятый раз претендовало на право принять чемпионат мира.
В результате за заявку США, Канады и Мексики свои голоса отдали 134 делегата, а за Марокко — 65, один человек воздержался, сообщает ТАСС.
ЧМ-2026 может стать первым, в котором примут участие 48 сборных. Планируется, что мундиаль в 2026 году примут 23 города. В Мексике — Мехико, Гвадалахара, Монтеррей. В Канаде — Эдмонтон, Торонто, Монреаль. Большая часть матчей пройдет на территории США — в Нью-Йорке (Нью-Джерси), Филадельфии, Балтиморе, Вашингтоне, Бостоне, Цинциннати, Нэшвилле, Атланте, Орландо, Майами, Хьюстоне, Далласе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Канзас-Сити, Сиэтле.
Во всех указанных городах уже есть стадионы, которые готовы принять мировое первенство. Так что в совместной заявке трех стран расходы на инфраструктуру не заложены.
Примечательно, что в Северной Америке чемпионат мира в прошлом проходил трижды. В 1970-м и 1986-м ЧМ проходил в Мексике, а в 1994-м — в США. А вот Канада никогда не организовывала мундиаль. Марокко в свою очередь уже в пятый раз претендовало на право принять чемпионат мира.
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