Задача пространственного развития страны — вызов серьёзный. Какие меры принимаются для улучшения условий жизни на Дальнем Востоке?
Удалось ли преодолеть формальное отношение чиновников к решению проблем макрорегиона? Кого и за что следует попросту гнать с госслужбы? Какие выгоды сулит России логистический потенциал Северного морского пути и почему к Арктике нельзя относиться как к головной боли? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.
Об инвестициях
Сегодня на территории Дальнего Востока реализуется уже 1363 новых инвестиционных проекта. Мы занимаем первое место среди федеральных округов по притоку прямых иностранных инвестиций.
О взаимодействии с госкорпорациями
У нас сегодня нет проблем с коммуникациями. У нас ведущие российские компании вкладывают в Дальний Восток миллиарды. Они нам верят. Они готовы с нами вместе идти дальше.
Об инновациях
В инновациях, как и вообще в экономике, только один секрет успеха: ты должен просто быть лучшим. А одному тяжело. Государство должно помогать. Мы здесь будем строить технопарк, мы будем совершенствовать механизмы финансирования инновационных проектов.
О развитии Арктики
Я считаю, что Арктика — это вызов. У меня пока нет ощущения, что арктическое направление деятельности собрано в систему… Систему работы в Арктике надо еще создать для того, чтобы мы были уверены, что там год за годом ситуация будет развиваться.
О потенциале Северного морского пути
Сегодня объем перевозки где-то около 7 миллионов тонн. Например, только запуск проекта «Новатэка» по перегрузке сжиженного природного газа на Камчатке дает дополнительно 40.
О тех, кого следует гнать с госслужбы
От всех людей, которые не понимают свою миссию на работе, надо просто избавляться. Не надо ждать, когда они там закон нарушат, проворуются. Просто если ты видишь, что человек не служит государству, а там вот властвует, — гнать его надо.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 18 июня, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
Об инвестициях
Сегодня на территории Дальнего Востока реализуется уже 1363 новых инвестиционных проекта. Мы занимаем первое место среди федеральных округов по притоку прямых иностранных инвестиций.
О взаимодействии с госкорпорациями
У нас сегодня нет проблем с коммуникациями. У нас ведущие российские компании вкладывают в Дальний Восток миллиарды. Они нам верят. Они готовы с нами вместе идти дальше.
Об инновациях
В инновациях, как и вообще в экономике, только один секрет успеха: ты должен просто быть лучшим. А одному тяжело. Государство должно помогать. Мы здесь будем строить технопарк, мы будем совершенствовать механизмы финансирования инновационных проектов.
О развитии Арктики
Я считаю, что Арктика — это вызов. У меня пока нет ощущения, что арктическое направление деятельности собрано в систему… Систему работы в Арктике надо еще создать для того, чтобы мы были уверены, что там год за годом ситуация будет развиваться.
О потенциале Северного морского пути
Сегодня объем перевозки где-то около 7 миллионов тонн. Например, только запуск проекта «Новатэка» по перегрузке сжиженного природного газа на Камчатке дает дополнительно 40.
О тех, кого следует гнать с госслужбы
От всех людей, которые не понимают свою миссию на работе, надо просто избавляться. Не надо ждать, когда они там закон нарушат, проворуются. Просто если ты видишь, что человек не служит государству, а там вот властвует, — гнать его надо.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 18 июня, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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