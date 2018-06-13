«Амкар» лишен лицензии и исключен из РФПЛ

Футбольный клуб «Амкар» не прошел лицензирование в Российском футбольном союзе и не выступит в чемпионате России в следующем сезоне, сообщил глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин.
Евгений Летин: «Лицензия РФС у „Амкара“ из-за недостаточных финансовых гарантий на следующий сезон отозвана».
Таким образом, «Амкар» исключен из РФПЛ, а какой клуб может его заменить, будет решать руководство лиги.
Летин добавил, что у «Амкара» остается шанс заявиться для участия в чемпионате второго дивизиона, который проходит под эгидой Профессиональной футбольной лиги.
В минувшем сезоне «Амкар» занял 13-е место в премьер-лиге, а в стыковых матчах за сохранение прописки в РФПЛ обыграл «Тамбов».
Таким образом, «Амкар» исключен из РФПЛ, а какой клуб может его заменить, будет решать руководство лиги.
Летин добавил, что у «Амкара» остается шанс заявиться для участия в чемпионате второго дивизиона, который проходит под эгидой Профессиональной футбольной лиги.
В минувшем сезоне «Амкар» занял 13-е место в премьер-лиге, а в стыковых матчах за сохранение прописки в РФПЛ обыграл «Тамбов».
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