    «Амкар» лишен лицензии и исключен из РФПЛ

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    «Амкар» лишен лицензии и исключен из РФПЛ

    «Амкар» лишен лицензии и исключен из РФПЛ

    Футбольный клуб «Амкар» не прошел лицензирование в Российском футбольном союзе и не выступит в чемпионате России в следующем сезоне, сообщил глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

    Евгений Летин: «Лицензия РФС у „Амкара“ из-за недостаточных финансовых гарантий на следующий сезон отозвана».

    Таким образом, «Амкар» исключен из РФПЛ, а какой клуб может его заменить, будет решать руководство лиги.

    Летин добавил, что у «Амкара» остается шанс заявиться для участия в чемпионате второго дивизиона, который проходит под эгидой Профессиональной футбольной лиги.

    В минувшем сезоне «Амкар» занял 13-е место в премьер-лиге, а в стыковых матчах за сохранение прописки в РФПЛ обыграл «Тамбов».

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