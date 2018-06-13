Из Москвы отправился первый бесплатный поезд для футбольных болельщиков

Сегодня утром с Казанского вокзала Москвы в Адлер отправился первый бесплатный поезд, предназначенный для футбольных болельщиков.
Это состав из 15 двухэтажных вагонов, в том числе ресторана. В пути пассажирам предстоит провести почти сутки.
Для получения бесплатного билета необходимо предъявить паспорт болельщика, билет на стадион в городе, в котором проходит матч, и удостоверение личности.
Поезд следует к первой сочинской игре между сборными Португалии и Испании. Она пройдет 15 июня на стадионе «Фишт».
Для получения бесплатного билета необходимо предъявить паспорт болельщика, билет на стадион в городе, в котором проходит матч, и удостоверение личности.
Поезд следует к первой сочинской игре между сборными Португалии и Испании. Она пройдет 15 июня на стадионе «Фишт».
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