    Из Москвы отправился первый бесплатный поезд для футбольных болельщиков. Москва, Сочи, поезда, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИз Москвы отправился первый бесплатный поезд для футбольных болельщиков

    Из Москвы отправился первый бесплатный поезд для футбольных болельщиков

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    Из Москвы отправился первый бесплатный поезд для футбольных болельщиков

    Из Москвы отправился первый бесплатный поезд для футбольных болельщиков

      Сегодня утром с Казанского вокзала Москвы в Адлер отправился первый бесплатный поезд, предназначенный для футбольных болельщиков.

      Это состав из 15 двухэтажных вагонов, в том числе ресторана. В пути пассажирам предстоит провести почти сутки.

      Для получения бесплатного билета необходимо предъявить паспорт болельщика, билет на стадион в городе, в котором проходит матч, и удостоверение личности.

      Поезд следует к первой сочинской игре между сборными Португалии и Испании. Она пройдет 15 июня на стадионе «Фишт».

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