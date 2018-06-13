Зрители НТВ 16 и 23 июня смогут увидеть один из самых искренних песенных конкурсов — «Детская Новая волна — 2018».
В этом году на главной сцене «Артек-Арены» выступили 14 талантливых конкурсантов из Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Украины и России. Россию на международном фестивале популярной песни представила победительница второго сезона вокального шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова, а также Елизавета Трофимова, Мария Тюритикова, София Фоменко, Дина Бару и Софья Филиппова.
Приглашение принять участие в международном конкурсе Диана получила лично от Игоря Крутого во время финала «Ты супер!», на сцене она исполнила известные французские композиции «Non, je ne regrette rien» Эдит Пиаф и «Derniere Danse» Индилы.
В этом году на одну сцену с юными конкурсантами вышли певица Жасмин и группа PIZZA, ведущие конкурса Алексей Воробьёв и Тимур Родригез, а также члены жюри: Лев Лещенко, Юлианна Караулова, Олег Газманов, Николай Басков, Лариса Долина и Сергей Лазарев. Председателем жюри фестиваля стал народный артист России и создатель проекта Игорь Крутой.
В финале зрители НТВ узнают, кто из участников стал победителем конкурса, кто — обладателем права записать собственную песню в профессиональной студии звукозаписи. Помимо этого, зрители увидят, кому председатель жюри вручит специальный приз от Академии популярной музыки Игоря Крутого, и кто из участников станет обладателем главного приза «Детской Новой волны» — приза зрительских симпатий.
Во время проведения второго сезона вокального конкурса «Ты супер!» видео выступлений Дианы Анкудиновой набрали в Интернете 60 млн просмотров.
Смотрите международный конкурс популярной песни «Детская Новая волна — 2018» 16 июня и 23 июня в 20:00 на НТВ.
Приглашение принять участие в международном конкурсе Диана получила лично от Игоря Крутого во время финала «Ты супер!», на сцене она исполнила известные французские композиции «Non, je ne regrette rien» Эдит Пиаф и «Derniere Danse» Индилы.
В этом году на одну сцену с юными конкурсантами вышли певица Жасмин и группа PIZZA, ведущие конкурса Алексей Воробьёв и Тимур Родригез, а также члены жюри: Лев Лещенко, Юлианна Караулова, Олег Газманов, Николай Басков, Лариса Долина и Сергей Лазарев. Председателем жюри фестиваля стал народный артист России и создатель проекта Игорь Крутой.
В финале зрители НТВ узнают, кто из участников стал победителем конкурса, кто — обладателем права записать собственную песню в профессиональной студии звукозаписи. Помимо этого, зрители увидят, кому председатель жюри вручит специальный приз от Академии популярной музыки Игоря Крутого, и кто из участников станет обладателем главного приза «Детской Новой волны» — приза зрительских симпатий.
Во время проведения второго сезона вокального конкурса «Ты супер!» видео выступлений Дианы Анкудиновой набрали в Интернете 60 млн просмотров.
Смотрите международный конкурс популярной песни «Детская Новая волна — 2018» 16 июня и 23 июня в 20:00 на НТВ.
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