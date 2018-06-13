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    В начале следующей недели в Москве ожидается 30-градусная жара

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    В начале следующей недели в Москве ожидается 30-градусная жара

    В начале следующей недели в Москве ожидается <nobr>30-градусная</nobr> жара

    В столичном регионе ожидается резкое потепление, начиная с 16 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

    Согласно прогнозу Гидрометцентра, в субботу температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимается до 25 градусов тепла, в воскресенье — уже до 27. А в начале следующей недели в столичный регион придет настоящая летняя жара. В понедельник ожидается плюс 29 градусов, а во вторник — до 31 градуса.

    Пока самым жарким днем 2018 года в Москве остается 2 мая. В этот день воздух в столице прогрелся до 27,9 градуса.

    Между тем сегодня, согласно прогнозу, температура не превысит 20 градусов тепла, а завтра будет чуть прохладнее — плюс 17–19 градусов. По оценкам синоптиков, текущее лето в столице пока на 2,5 градуса ниже климатической нормы.

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