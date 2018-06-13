«Спорт вне политики»: Путин поблагодарил FIFA за помощь в подготовке ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда придерживалась принципа «спорт вне политики» и поблагодарил FIFA за такой же подход. Такое заявление российский лидер сделал на конгрессе Международной федерации в Москве.
Владимир Путин, президент РФ: «Хотел бы особо отметить верность Международного футбольного союза принципу „спорт вне политики“. Россия всегда придерживалась таких подходов».
Путин также отметил достойную работу главы FIFA Джанни Инфантино, который продемонстрировал приверженность идеалам спорта и справедливости, а также позитивный настрой в отношении России.
Владимир Путин: «Подготовка к этому масштабному яркому спортивному празднику — задача не только страны-организатора. Ее решение невозможно без участия огромного числа специалистов и энтузиастов всей мировой футбольной семьи. Отрадно, что у этой семьи есть замечательная традиция собираться накануне чемпионата в городе матча открытия. Это дает нам, России как стране-организатору, возможность поблагодарить всех вас, всех ваших коллег за поддержку, за помощь словом и делом в течение тех семи лет, что Россия готовилась к одному из самых популярных, знаковых событий мирового спорта».
Инфантино в свою очередь лично поблагодарил Путина за организацию предстоящего чемпионата мира, сообщает ТАСС
Джанни Инфантино, глава FIFA: «Больше спасибо вам, мистер Путин, за вашу работу, за вашу приверженность, за то, что дали почувствовать себя одной командой. Спасибо оргкомитету, волонтерам, Российскому футбольному союзу, всем 150 млн россиян, которым предстоит принять турнир».
Напомним, в Москве накануне старта чемпионата мира по футболу проходит 68-й конгресс FIFA. Главный пункт повестки — выборы страны — хозяйки мундиаля 2026 года. На проведение ЧМ-2026 претендуют Марокко и в совместной заявке Канада, Мексика и США. Кандидаты были одобрены на заседании совета Международной федерации футбола. Следующий 69-й конгресс FIFA запланирован на 5 июня 2019 года в Париже.
Путин также отметил достойную работу главы FIFA Джанни Инфантино, который продемонстрировал приверженность идеалам спорта и справедливости, а также позитивный настрой в отношении России.
Владимир Путин: «Подготовка к этому масштабному яркому спортивному празднику — задача не только страны-организатора. Ее решение невозможно без участия огромного числа специалистов и энтузиастов всей мировой футбольной семьи. Отрадно, что у этой семьи есть замечательная традиция собираться накануне чемпионата в городе матча открытия. Это дает нам, России как стране-организатору, возможность поблагодарить всех вас, всех ваших коллег за поддержку, за помощь словом и делом в течение тех семи лет, что Россия готовилась к одному из самых популярных, знаковых событий мирового спорта».
Инфантино в свою очередь лично поблагодарил Путина за организацию предстоящего чемпионата мира, сообщает ТАСС
Джанни Инфантино, глава FIFA: «Больше спасибо вам, мистер Путин, за вашу работу, за вашу приверженность, за то, что дали почувствовать себя одной командой. Спасибо оргкомитету, волонтерам, Российскому футбольному союзу, всем 150 млн россиян, которым предстоит принять турнир».
Напомним, в Москве накануне старта чемпионата мира по футболу проходит 68-й конгресс FIFA. Главный пункт повестки — выборы страны — хозяйки мундиаля 2026 года. На проведение ЧМ-2026 претендуют Марокко и в совместной заявке Канада, Мексика и США. Кандидаты были одобрены на заседании совета Международной федерации футбола. Следующий 69-й конгресс FIFA запланирован на 5 июня 2019 года в Париже.
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