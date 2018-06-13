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    Кадыров ответил стихами на шуточную песню Слепакова о ЧМ

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    Кадыров ответил стихами на шуточную песню Слепакова о ЧМ

    Кадыров ответил стихами на шуточную песню Слепакова о ЧМ

    Рамзан Кадыров прокомментировал песню Семёна Слепакова, в которой юморист в шутку предложил назначить главу Чечни тренером сборной России по футболу.

    Кадыров отметил, что футбольная фортуна не всегда благоволит российским спортсменам, но юмор помогает с этим справиться. Как он заявил, песня ему понравилась, и он искренне посмеялся.

    Рамзан Кадыров: «Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа».

    По словам Кадырова, обидно только то, что в юмористической песне под его руководством сборная России все же проиграла.

    Рамзан Кадыров: «Это непорядок. Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню. Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное — пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе».

    Глава Чечни подчеркнул, что перед ЧМ нашим футболистам нужна поддержка. Сам он не теряет веру в победу, но и не забывает о юморе.

    Также Кадыров указал на одну неточность в композиции «Оле-Оле-Оле!», где его юморист назвал твердым, как пармезан. Глава Чечни подчеркнул, что его слово тверже камня, а не сыра, и ответил Слепакову в стихах:

    И вроде как в глаз твое обращение
    Не тронута бровь, прости, в сокращенье
    Тебе отвечает на юмор Рамзан
    Про Дзюбу, Египет и пармезан.

    И слово мое тверже камня — не сыра,
    За слово отвечу — ведь я, брат, Кадыров.
    А брат называю — ты же с Кавказа,
    Должен понять меня, видимо, сразу.

    И четко ложится в ответе строфа:
    В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.
    Дадут они фору любому Пеле,
    Которого ждешь ты в сибирском селе.

    Семенов и Плиев, защитник Уциев,
    А в нападении Садаев Заур,
    Ну, вроде, все четко
    Не каламбур.

    Мы пехотинцы для нашей страны,
    И волю к победе нести мы должны.
    А Спорт — это Мир!!! — вот что, брат, я скажу,
    Россию свою я во всем поддержу!

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