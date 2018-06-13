Кадыров ответил стихами на шуточную песню Слепакова о ЧМ

Рамзан Кадыров прокомментировал песню Семёна Слепакова, в которой юморист в шутку предложил назначить главу Чечни тренером сборной России по футболу.
Кадыров отметил, что футбольная фортуна не всегда благоволит российским спортсменам, но юмор помогает с этим справиться. Как он заявил, песня ему понравилась, и он искренне посмеялся.
Рамзан Кадыров: «Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа».
По словам Кадырова, обидно только то, что в юмористической песне под его руководством сборная России все же проиграла.
Рамзан Кадыров: «Это непорядок. Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню. Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное — пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе».
Глава Чечни подчеркнул, что перед ЧМ нашим футболистам нужна поддержка. Сам он не теряет веру в победу, но и не забывает о юморе.
Также Кадыров указал на одну неточность в композиции «Оле-Оле-Оле!», где его юморист назвал твердым, как пармезан. Глава Чечни подчеркнул, что его слово тверже камня, а не сыра, и ответил Слепакову в стихах:
И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан.
И слово мое тверже камня — не сыра,
За слово отвечу — ведь я, брат, Кадыров.
А брат называю — ты же с Кавказа,
Должен понять меня, видимо, сразу.
И четко ложится в ответе строфа:
В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе.
Семенов и Плиев, защитник Уциев,
А в нападении Садаев Заур,
Ну, вроде, все четко
Не каламбур.
Мы пехотинцы для нашей страны,
И волю к победе нести мы должны.
А Спорт — это Мир!!! — вот что, брат, я скажу,
Россию свою я во всем поддержу!
Рамзан Кадыров: «Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа».
По словам Кадырова, обидно только то, что в юмористической песне под его руководством сборная России все же проиграла.
Рамзан Кадыров: «Это непорядок. Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню. Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное — пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе».
Глава Чечни подчеркнул, что перед ЧМ нашим футболистам нужна поддержка. Сам он не теряет веру в победу, но и не забывает о юморе.
Также Кадыров указал на одну неточность в композиции «Оле-Оле-Оле!», где его юморист назвал твердым, как пармезан. Глава Чечни подчеркнул, что его слово тверже камня, а не сыра, и ответил Слепакову в стихах:
И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан.
И слово мое тверже камня — не сыра,
За слово отвечу — ведь я, брат, Кадыров.
А брат называю — ты же с Кавказа,
Должен понять меня, видимо, сразу.
И четко ложится в ответе строфа:
В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе.
Семенов и Плиев, защитник Уциев,
А в нападении Садаев Заур,
Ну, вроде, все четко
Не каламбур.
Мы пехотинцы для нашей страны,
И волю к победе нести мы должны.
А Спорт — это Мир!!! — вот что, брат, я скажу,
Россию свою я во всем поддержу!
Комментарии