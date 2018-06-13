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    Песков: Трамп является желанным гостем на ЧМ-2018

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    Песков: Трамп является желанным гостем на ЧМ-2018

    Песков: Трамп является желанным гостем на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    В Кремле будут рады, если президент США Дональд Трамп посетит чемпионат мира по футболу в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, лидеров США, Канады и Мексики будут рады видеть в России вне зависимости от того, победит ли совместная заявка этих трех стран на выборах места проведения ЧМ-2026.

    Дмитрий Песков: «Президент РФ Владимир Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве и, конечно, это относится и к гостям из Соединённых Штатов Америки на самом высшем уровне».

    Выборы места проведения ЧМ-2026 пройдут на конгрессе FIFA в Москве сегодня.

    Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. Сборная США в число участников мундиаля не вошла.

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