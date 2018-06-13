«Впервые за 30 лет»: из-за нехватки самолетов в Магаданской области закончились авиабилеты

Жители Магаданской области столкнулись с неожиданным дефицитом авиабилетов. Купить их сейчас просто невозможно, распродан даже бизнес-класс . Все дело в том, что спрос на авиапутешествия значительно превышает предложение, а у местных компаний не хватает дальнемагистральных самолетов.

Короткое лето кончится, не успев начаться, грустит Анатолий Жарков, тщетно пытаясь купить в авиакассе билеты до Москвы. Он уже проехал полсотни километров до столицы области из поселка Ола, мечтая об отпуске. Пришел с деньгами человек, но лишь развел руками, не в них, видно, счастье.



Анатолий Жарков, житель Магаданской области: «Не могу полететь отдохнуть. Мне в турагентстве говорят, что это впервые случилось за 30 лет».



В словах объявления, которое обычно вдохновляет магаданцев на трудовые подвиги в условиях вечной мерзлоты, сегодня слышится лишь безучастная сталь. Объявляется посадка на самолет до Москвы. Кассы закрыты, а объявление звучит для тех, кто купил билеты еще в апреле. Тогда же они исчезли из продажи, потому что дальнемагестральных рейсов катастрофически не хватает.



Яков Радченко, председатель Общественной палаты Магаданской области: «Мы столкнулись с общим дефицитом дальнемагистральных самолетов в России. Сюда же накладывается чемпионат мира, большие международные потоки. В принципе, просто самолетов не хватает».



В отпуск хотят все, так что к решению этого вопроса уже подключилась даже местная Общественная палата. Сотрудники авиакасс говорят — чтобы спрос и предложение как-то уравновесить нужно еще четыре рейса в неделю. Пока удалось договориться только на два дополнительных, но только с июля, да и по цене значительно выше той, которую привыкли платить клиенты флагманов отечественных авиаперевозок.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.