Путин принял в Кремле приехавших на открытие ЧМ глав государств

На открытие чемпионата мира в столицу съезжаются не только футболисты и фанаты, но и главы государств. Со многими из них у Владимира Путина запланированы двусторонние встречи. А первые переговоры уже прошли в Кремле.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, прилетев в Москву, прямо в аэропорту обменялся несколькими ударами по мячу с символом ЧМ волком Забивакой. А на встрече в Кремле Владимир Путин выразил надежду, что Алиев проведет время в Москве с интересом и пользой.
Владимир Путин, президент РФ: «Надеюсь, вы с пользой и интересом проведете это время в Москве. С интересом — потому что исхожу из того, что игра будет красивая, а с пользой — потому что очень много приехало наших коллег, из очень многих стран, и есть возможность поговорить со всеми, встретиться, с кем-то познакомиться. И с нашими ближайшими коллегами по СНГ тоже обменяться информацией по текущим делам».
Ильхам Алиев, президент Азербайджана: «Хочу поздравить с успешным завершением подготовки к чемпионату мира по футболу — это главное спортивное событие мира. Уверен, что и сам чемпионат пройдет очень успешно, все гости будут довольны».
В Москву также прибыл новый премьер-министр Армении Никол Пашинян — на чемпионат его Владимир Путин пригласил лично на саммите ЕАЭС в Сочи. Примечательно, что открытие ЧМ будет первым мероприятием, где встретятся лидеры Армении и Азербайджана.
Впервые в Россию приехал президент Руанды Поль Кагаме. На встрече с Путиным он выразил заинтересованность в сотрудничестве с Россией. Сегодня же Путин принял в Кремле президента Боливии Эво Моралеса и премьер-министра Ливана Саада Харири.
На день открытия ЧМ у российского президента также запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с наследным принцем Саудовской Аравии — соперника сборной России по матчу открытия турнира.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Владимир Путин, президент РФ: «Надеюсь, вы с пользой и интересом проведете это время в Москве. С интересом — потому что исхожу из того, что игра будет красивая, а с пользой — потому что очень много приехало наших коллег, из очень многих стран, и есть возможность поговорить со всеми, встретиться, с кем-то познакомиться. И с нашими ближайшими коллегами по СНГ тоже обменяться информацией по текущим делам».
Ильхам Алиев, президент Азербайджана: «Хочу поздравить с успешным завершением подготовки к чемпионату мира по футболу — это главное спортивное событие мира. Уверен, что и сам чемпионат пройдет очень успешно, все гости будут довольны».
В Москву также прибыл новый премьер-министр Армении Никол Пашинян — на чемпионат его Владимир Путин пригласил лично на саммите ЕАЭС в Сочи. Примечательно, что открытие ЧМ будет первым мероприятием, где встретятся лидеры Армении и Азербайджана.
Впервые в Россию приехал президент Руанды Поль Кагаме. На встрече с Путиным он выразил заинтересованность в сотрудничестве с Россией. Сегодня же Путин принял в Кремле президента Боливии Эво Моралеса и премьер-министра Ливана Саада Харири.
На день открытия ЧМ у российского президента также запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с наследным принцем Саудовской Аравии — соперника сборной России по матчу открытия турнира.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии