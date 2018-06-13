Christian Louboutin отстоял в суде исключительное право на красную подошву

Лабутены отстояли свою красную подошву. Европейский суд юстиции подтвердил, что это товарный знак французского дома обуви Christian Louboutin и он обладает исключительным правом.

Таким образом, голландская компания, которая пыталась выпускать туфли с такой же подошвой, спор проиграла.



Это не первое подобное разбирательство — в 2012 году дому Ив Сен Лоран суд разрешил использовать красную подошву, только если обувь полностью выкрашена в красный цвет.



Лабутены, цены на которые стартуют от 40 тысяч рублей, окрасились в красный цвет в начале 90-х. По легенде, случайно. Дизайнер Кристиан Лабутен размышлял над новой моделью, увидел, как сотрудница рядом красит ногти, взял у нее лак и нанес его на подошву.