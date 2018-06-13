На конгрессе FIFA в Москве выберут место проведения ЧМ-2026

В Москве накануне старта чемпионата мира по футболу открылся 68-й конгресс FIFA. Главный пункт повестки — выборы страны — хозяйки мундиаля 2026 года.

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На проведение ЧМ-2026 претендуют Марокко и в совместной заявке Канада, Мексика и США. Кандидаты были одобрены на заседании совета Международной федерации футбола.



При отборе претендентов был использован принцип ротации континентов. Не принимались заявки от стран Европы, ввиду нынешнего турнира в России, а также от Азии, так как Катар примет мундиаль в 2022 году.



Ранее чемпионат мира никогда не проводился сразу в трех странах. И, по информации СМИ, именно североамериканцы рассматриваются фаворитами после проведения инспекций. В первую очередь — из-за инфраструктуры. В США, Канаде и Мексике достаточно стадионов, готовых принять такой крупный турнир, особенно учитывая тот факт, что с 2026 года в нем будут принимать участие не 32, а 48 команд.



Для Марокко это уже пятая попытка получить чемпионат мира.



Участники конгресса обсудят и вопросы, касающиеся последних нюансов подготовки к стартующему 14 июня чемпионату мира. По сообщению пресс-службы Кремля, участие в заседании Международной федерации футбола примет Владимир Путин.



Следующий 69-й конгресс FIFA запланирован на 5 июня 2019 года в Париже.