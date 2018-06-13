Изоляция или расцвет: Трамп показал Киму вдохновляющий ролик о будущем КНДР

На исторической встрече, прошедшей накануне в Сингапуре, президент США Дональд Трамп показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну вдохновляющий ролик о будущем Северной Кореи, если та откажется от ядерной программы.
Ссылку на видео американский лидер выложил в своем Twitter. Четырехминутное видео сделано в лучших традициях голливудских трейлеров. Под динамичную нарезку голос за кадром рассказывает о том, что лишь немногие на планете способы изменить ход истории и пора сделать выбор: остаться в изоляции или идти вперед.
Второй вариант, судя по видео, предполагает бурный рост мировых инвестиций, развитие медицины, строительства, промышленности. Интересно, что на словах об индустриальном рывке КНДР в кадр, например, попала сборка Lada Priora. А в светлом будущем туристического рынка КДНР авторы ролика увидели пляжи Майами.
Ранее сообщалось, что хозяин Белого дома уже вернулся в США и дал интервью телеканалу Fox. Комментируя итоги переговоров в Сингапуре, Трамп заявил, что не хочет проводить военные учения в регионе, пока переговоры с КНДР продолжаются в обстановке доверия.
Второй вариант, судя по видео, предполагает бурный рост мировых инвестиций, развитие медицины, строительства, промышленности. Интересно, что на словах об индустриальном рывке КНДР в кадр, например, попала сборка Lada Priora. А в светлом будущем туристического рынка КДНР авторы ролика увидели пляжи Майами.
Ранее сообщалось, что хозяин Белого дома уже вернулся в США и дал интервью телеканалу Fox. Комментируя итоги переговоров в Сингапуре, Трамп заявил, что не хочет проводить военные учения в регионе, пока переговоры с КНДР продолжаются в обстановке доверия.
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