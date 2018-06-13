Минюст США предъявил обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию

Обвинение выдвинуто против пяти сотрудников российской транспортной компании «Совфрахт» Иваны Окороковой, Ильи Логинова, Карена Степаняна, Алексея Конкова и Людмилы Шмельковой. Трое граждан Сирии — это Ясер Насер, представляющий интересы «Совфрахта» в арабской республике, а также Фарид Битар и Гэбриел Битар — инспекторы в порте города Банияс.По данным минюста, восемь предпринимателей из России и Сирии «вступили в сговор с целью отправки топлива в Сирию и перевода долларов в эту страну и на счета находящихся под санкциями лиц в нарушение экономических санкции США в отношении Сирии и Крыма без получения необходимой лицензии министерства финансов».В заявлении Минюста, в частности, утверждается, что сотрудники «Совфрахта», «используя подставные компании и поддельные судовые реестры», поставляли авиатопливо в Сирию на танкерах, принадлежащих российской компании «Транспетрочарт».В общей сложности по обвинению в сговоре с целью нарушения санкций и отмывании денег фигурантам дела может грозить до 25 лет тюрьмы.