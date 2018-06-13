«Роскачество» огласило результаты проверки пива

«Роскачество» подвело итоги исследования качества 40 крупнейших брендов светлого фильтрованного пива, которое было проведено по поручению правительства в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018.
Большинство исследованных напитков — российского производства, стоимость — от 67 до 260 рублей за литр. Ни в одном из образцов «химии» эксперты не обнаружили, однако и высшей оценки по вкусу никто не получил.
Елена Саратцева, заместитель руководителя «Роскачества»: «В ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного „синтетического“ продукта, который был бы сделан, как иногда думают потребители, экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта».
В «Роскачестве», в частности, пояснили, что готовить пиво из «порошков» и вытяжек попросту дорого, а следовательно нецелесообразно. Однако дорогое сырье — солод — действительно в установленных пропорциях может разбавляться несоложеными продуктами, что допускается законодательством, но их должно быть не более 20%.
Рейтинг брендов по солоду и вкусу опубликован на сайте «Роскачества».
Планируется, что после лабораторных испытаний «Роскачество» представит в правительство страны детальный отчет, а также сформирует предложения по повышению качества алкогольной продукции, в том числе предложения по изменению действующего ГОСТа.
Елена Саратцева, заместитель руководителя «Роскачества»: «В ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного „синтетического“ продукта, который был бы сделан, как иногда думают потребители, экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта».
В «Роскачестве», в частности, пояснили, что готовить пиво из «порошков» и вытяжек попросту дорого, а следовательно нецелесообразно. Однако дорогое сырье — солод — действительно в установленных пропорциях может разбавляться несоложеными продуктами, что допускается законодательством, но их должно быть не более 20%.
Рейтинг брендов по солоду и вкусу опубликован на сайте «Роскачества».
Планируется, что после лабораторных испытаний «Роскачество» представит в правительство страны детальный отчет, а также сформирует предложения по повышению качества алкогольной продукции, в том числе предложения по изменению действующего ГОСТа.
Комментарии