Пекин анонсировал первый официальный визит Помпео в Китай

Госсекретарь США Майк Помпео 14 июня по приглашению главы МИД Китая Ван И посетит Пекин. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства иностранных дел КНР.
МИД КНР: «Майк Помпео посетит Китай с визитом 14 июня по приглашению члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И. Во время поездки пройдут переговоры, на которых планируется обсудить развитие двусторонних контактов, а также важные вопросы регионального и международного характера, представляющие обоюдный интерес».
Ранее в Госдепе сообщили, что Помпео после встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына посетит Южную Корею и Китай, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР и другие региональные и двусторонние вопросы.
Госсекретарь США подчеркнул, что в ходе визита в Пекин намерен поднять вопрос поддержания санкционного давления на Пхеньян до тех пор, пока с его стороны не будут выполнены обязательства по денуклеаризации.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в Сингапуре 12 июня. По итогам саммита был подписан совместный документ. Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
Ранее в Госдепе сообщили, что Помпео после встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына посетит Южную Корею и Китай, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР и другие региональные и двусторонние вопросы.
Госсекретарь США подчеркнул, что в ходе визита в Пекин намерен поднять вопрос поддержания санкционного давления на Пхеньян до тех пор, пока с его стороны не будут выполнены обязательства по денуклеаризации.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в Сингапуре 12 июня. По итогам саммита был подписан совместный документ. Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
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