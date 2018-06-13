Сергей Маковецкий отмечает 60-летний юбилей

Один из любимейших российских актеров Сергей Маковецкий отмечает юбилей. Ему исполняется 60 лет.

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Карьера Маковецкого началась 38 лет назад в театре имени Вахтангова, сотрудником которого он остается и по сей день. Коллеги и друзья отмечают его невероятную преданность профессии, острый ум и искреннюю любовь к зрителю.



Алексей Учитель, режиссер: Он все время открывает — и для нас, профессионалов, и для зрителей — какого-то совершенно другого человека. Актер, который мог бы со своими званиями и наградами уже ни о чем не думать, — он все равно ищет и идет вперед. Вот это, мне кажется, потрясающе.



Народную любовь Маковецкому принесли его роли в кино. Он снялся в таких фильмах, как «Брат-2», «Жмурки», «Утомленные солнцем: предстояние». Зрителям также запомнилась его игра в сериале «Ликвидация». Кроме того, голосом заслуженного артиста говорит князь киевский в популярных мультфильмах о трех богатырях.



Свой день рождения Сергей Маковецкий отметит на сцене любимого театра. Он сыграет главную роль в спектакле «Дядя Ваня» по пьесе Чехова.